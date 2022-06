Ermutigender Zwischenstand für die Siedlergemeinschaft Notwende: Die Online-Petition, die eine sicherere Straßenverbindung zwischen der Melm und Oggersheim fordert, zählt mittlerweile 780 Unterschriften.

Seit Jahren warten die Anwohner auf einen Ausbau der Mittelpartstraße, dem zentralen Verbindungsstück zwischen dem größten Ludwigshafener Stadtteil und dem auf mittlerweile 5000 Anwohner angewachsenen einstigen Neubaugebiet mit kompletter Infrastruktur. Nachdem der Stadtrat 2019 grünes Licht dafür gegeben hatte und bereits erste Rodungen durchgeführt worden waren, zog das Land nach einer Kostenexplosion von zunächst 2,94 auf neu fast 4,8 Millionen Euro seine Zusage zurück, einen Anteil zu übernehmen. Aktuell wird neu gerechnet und über die Aufteilung der Kosten verhandelt.

Die von der Siedlergemeinschaft formierte Bürgerinitiative „Melm-Zufahrt – Ausbau jetzt!“ erhöht nach jahrelangem Zuwarten nun den politischen Druck. „Wir wollen dem Projekt unsere Stimme verleihen und uns als größter Verein in Oggersheim für den Ausbau starkmachen“, erklärte Vorsitzender Matthias Meier. Am Samstag will die BI mit einem Info-Stand am Netto-Markt in der Sudetenstraße, die in die Mittelpartstraße mündet, für ihre Anliegen werben. Auch beim Schulfest der Karl-Kreuter-Grundschule eine Woche später, am 11. Juni, will sie präsent sein. Dazu haben sich über 1000 Besucher angemeldet.

Meier und seine Mitstreiter setzen auch auf eine überregionale Solidarisierung und bitten auch Nicht-Oggersheimer, die Petition anzuklicken. Für die strapazierten Anwohner führt schon lange kein Weg mehr vorbei an dem Ausbau der Behelfsstraße zu einer adäquaten Zufahrtsstraße inklusive Beleuchtung für Radfahrer und Fußgänger, die bislang ebenfalls fehlt. Nach deren Zusage auf einer Bürgerversammlung vor drei Jahren sieht die BI nicht nur Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) im Wort, an dieser neuralgischen Stelle für Verkehrssicherheit zu sorgen.

Im Netz

Die Online-Petition findet sich hier oder auf der Homepage der Siedlergemeinschaft. Die Leitungsgruppe der Bürgerinitiative ist auch per Mail erreichbar.