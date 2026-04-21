Zauberei und Live-Musik kommen am Dienstag, 28. April, in der Melanchthonkirche in der Ludwigshafener Maxstraße 38 zusammen. Von 19 bis 21 Uhr treten dort Zauberkünstler Steffen Schrotz und Musiker Jochen Günther auf.

Schrotz verbindet klassische Illusionen mit christlichen Impulsen und sucht dabei auch die Nähe zum Publikum, kündigt der protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen an. Günther begleitet den Abend an einer zwölfsaitigen Gitarre mit Songs unter anderem von den Beatles, Elton John sowie „Simon & Garfunkel“. In der Pause gibt es Getränke und kleine Snacks.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind möglich.

Anmeldung

Telefon 0155 60642127, E-Mail baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de.