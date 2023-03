Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geschichten und Gedichte aus Ludwigshafen bekamen einen besonderen Klang: Hasan Özdemir, seit vielen Jahren Lyriker in der Stadt am Rhein, präsentierte Werke aus 40 Jahren. Begleitet, umspielt und unterstrichen wurden seine Worte von Yunus Kerem Iliyada am Schlagzeug. Im Kulturcafé Franz & Lissy kam die Kombination sehr gut an.

„Der Ludwigshafener Heimatdichter“, so kündigte Eleonore Hefner im Namen von Kultur Rhein Neckar den Autor an. Den Stammgästen war Yunus Kerem Iliyada schon vertraut –