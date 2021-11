Ein Spiel zum Testen hat am Sonntag (15.30 Uhr) Verbandsligist Phönix Schifferstadt bei der Partie in Marienborn. Punkte für die Auf- oder Abstiegsrunde werden dort keine mehr vergeben. Und so schont Phönix-Coach Peter Libowksy einige Spieler. Auf einen Akteur will er aber nicht verzichten.

Gut zweieinhalb Monate hat es gedauert. Am Sonntag war es endlich wieder soweit. Mit dem 2:0-Erfolg über den TSV Gau-Odernheim beendete Phönix Schifferstadt seine Durststrecke von acht Spielen ohne Punkt. Einen großen Anteil am Erfolg hatte auch ein Verteidiger. Die Rede ist von Tim Nagel.

„Tim Nagel war am Sonntag überragend. Er zeigt auch die letzten Spiele eine starke Tendenz“, lobt sein Trainer. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger spielt, nach den Stationen VT Frankenthal und dem LSC, seit Sommer 2020 bei Phönix und ist aus dem Team von Trainer Peter Libowsky nicht mehr wegzudenken. Nagel spielt seit seinem Wechsel zu Phönix zusammen mit Nikolaos Matios. Der erfahrene Innenverteidiger scheint die perfekte Ergänzung zu sein. „Er leitet mich und hilft mir in jeder Situation. Und wenn ich mal was nicht richtig mache, sagt er, was ich besser machen kann“, beschreibt Nagel.

Auf Matios wird der Verteidiger am Sonntag ebenso verzichten müssen, wie auf Nicolas Schröder. Beide Spieler werden geschont. „Es geht um nix in Marienborn. Wir fokussieren uns auf die letzten beiden Spiele gegen Kandel und Fußgönheim“, erklärt Libowksy die Entscheidung.

Ein möglicher Sieg brächte keine Punkte

Punkte würden beide Teams ohnehin nicht mit in die Auf- oder Abstiegsrunde nehmen, da Marienborn in die Aufstiegsrunde und Phönix in die Abstiegsrunde einziehen wird. Dennoch hofft der Übungsleiter auf ein gutes Spiel seines Teams. Das soll auf Konter lauern und so eine Überraschung schaffen. Dabei soll Nagel helfen. Obwohl er Innenverteidiger ist, schaltete sich Nagel immer wieder in die Offensive ein. Das belegen auch seine Werte. Fast zehn Kilometer sei er im letzten Spiel gelaufen, verrät sein Coach. Der ist nicht nur mit seinen fußballerischen Qualitäten zufrieden. „Er ist ein sehr wichtiger Spieler, weil er immer da ist und pflegt die Kameradschaft“, sagt der Coach.

Viel Zeit bleibt Nagel neben dem Fußball und seiner Ausbildung als Chemikant bei der BASF nicht. Doch auch diese wenige Zeit, nutzt der Verteidiger um seinen Körper robuster zu machen. „Ich gehe ins Fitness-Studio. Ich brauche das für mich“, erklärt er. Dort mache er vollem Oberkörpertraining, um mal andere Muskeln zu beanspruchen.

Das Training wird ihm mit Sicherheit auch beim Fußball helfen – vor allem gegen kantige Stürmer. Vielleicht ja schon gegen Marienborn. Spätestens aber gegen Kandel, ein Spiel, in dem es dann wieder um drei Punkte geht.