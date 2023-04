Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es dauert nur ein paar Takte, bis Paul Gerlinger die Zuhörer in seinen Bann zieht. Dabei macht er scheinbar nicht viel, steht am Mikrofon, spielt Gitarre, singt – aber wie! Gerlinger spielte auf der Sommerbühne an der Alten Feuerwache Songs aus seiner Flourishless-Zeit und neue Stücke, die er jetzt in Deutsch textet.

Seine Stimme ist schon toll. Vor allem die Dynamik, mit der Paul Gerlinger singt, gibt seinen Songs dramatische Wirkung. So ein Lied kann leise und sanft beginnen, der Ton ist weich und nur an manchen