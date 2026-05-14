Eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Autofahrern ist in Friesenheim derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Wie sie mitteilt, kam es am Mittwochmorgen auf der L523, Verlängerung der Brunckstraße in Fahrtrichtung Worms, im Zuge zweier Überholmanöver zu Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 40-Jährigen aus Ludwigshafen. Die Gemüter erhitzten sich derart, dass beide kurzerhand auf einem angrenzenden Parkplatz ausstiegen, sich gegenseitig beleidigten und anschließend schlugen. Eine weitere Eskalation konnte durch die Polizei verhindert werden. Beide Männer wurden leicht verletzt. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und Körperverletzung erfasst.