Ab Mitte April gastiert „Mein Lokal – Dein Lokal“ in der Region. Ludwigshafen wird dabei von Maudach vertreten. „Paja’s Restaurant“ ist Gast und Gastgeber.

Die gastronomischen Profis kommen in die Metropolregion. „Es ist schon eine große Ehre, wenn man kontaktiert wird“, erklärt Paja’s-Betreiberin Jasmin Wehrlé. Nein, man habe sich nicht beworben. Im Gegenteil. „Wir wurden auf Instagram von der Produktionsfirma entdeckt.“ „Pajas Currywurst“ sei offensichtlich zu verlockend für die Fernsehmacher gewesen.

„Wir tanzen als Typen eben ein bisschen aus der Reihe – auch wenn wir mittlerweile ein Restaurant sind“, versucht sich die Chefin in einer Ursachenforschung. Eine Abfrage von eventuellen Nahrungsmittelunverträglichkeiten – und schon ging es los. Ende Oktober erfolgte die Kontaktaufnahme, Anfang November wurde schon gedreht.

Eine Woche lang war Wehrlé vor allem in Mannheim unterwegs, wo die Ausstrahlung der Serie am 13. April auch mit dem Lokal „Perche No“ beginnen wird. Ludwigshafen ist dann am 15. April Schauplatz, wenn Jasmin und ihr Ehemann Patrice die Gastgeber sein werden.

Dreharbeiten im Alemannia-Clubhaus

Ein Team von bis zu zehn Personen habe das Vereinslokal der Alemannia Maudach zu einem Fernsehstudio gemacht. Gut, dass der Verein schon viel Geld investiert hatte, bevor die Scheinwerfer wirklich alles ausleuchteten. Eng war es trotzdem hin und wieder. „In die Küche zu meinem Mann konnte nur eine Kamera“, berichtet Jasmin Wehrlé.

Der Drehtag in Ludwigshafen sei vor allem sehr anstrengend gewesen. „Ich würde sagen, dass wir an diesem Tag über uns hinausgewachsen sind“, so die Gastronomin. Immerhin stemmten sie und ihr Ehemann die Bewirtung der Kollegen zu zweit, ohne zusätzliches Personal. „Und am Ende haben auch noch die Fernsehleute eine Currywurst von uns bekommen.“

Geheimnis vor der Ausstrahlung

Viel darf Jasmin Wehrlé vor den Sendeterminen noch nicht preisgeben. Deshalb lässt sie im Gespräch auch offen, wer sonst noch Gastgeber war. „Das war alles ein großes Geheimnis. Man hat erst am Abend vorher erfahren, wo es am nächsten Tag hingeht.“ Allerdings hielt das Geheimnis, zumindest für die Teilnehmer, nur bis zum ersten Aufzeichnungstermin. „Da haben wir uns natürlich schon ausgetauscht und wussten, was kommt und wohin wir gehen.“

Gerade für das knapp ein Jahr alte Restaurant sei die Teilnahme eine besondere Auszeichnung gewesen. Und eine besondere Erfahrung obendrein. Auch deshalb haben Patrice und Jasmin Wehrlé in diesem Sommer noch viel vor. Tanzkurse, Weinproben, Konzerte – gerade im Saal sei vieles möglich und das will das Ehepaar Schritt für Schritt auch umsetzen. Vielleicht kommt das ja auch im Rahmen der Fernsehsendung zur Sprache.

Spannende Erfahrung für Gastronomen

Genaueres kann und will Jasmin Wehrlé vor der Ausstrahlung natürlich nicht ausplaudern. Ein kleines bisschen öffnete sie das Nähkästchen dann aber doch noch. Insgesamt seien die Aufzeichnungen, auch und gerade die im eigenen Lokal, eine spannende Erfahrung gewesen. „Eigentlich dachte ich, dass ich beim Essen pflegeleicht bin, aber nach dieser Woche weiß ich: Das ist offensichtlich nicht so.“

Über das Ergebnis der Bewertung von ihren Kolleginnen und Kollegen hält sie sich selbstverständlich aber an das vereinbarte Stillschweigen. Wichtig sei das eigene Abschneiden ohnehin nicht. „Wir konnten aus dieser Woche sehr viel mitnehmen. Es war eine gute Gelegenheit uns zu zeigen. Zu zeigen, wer wir sind und was wir machen.“ Für die Metropolregion und für Ludwigshafen.

Noch Fragen?

Das Format „Mein Lokal – Dein Lokal“ wird ausgestrahlt im Fernsehsender Kabel Eins, die Folge aus Maudach am Mittwoch, 15. April um 17.55 Uhr. Folge eins der Serie ist am Montag, 13. April an gleicher Stelle zur selben Uhrzeit.