Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Corona-Infektion wirft Anna Blum so sehr aus der Bahn, dass sie die Kontrolle über ihren Körper verliert – der RHEINPFALZ erzählte sie vor einem Jahr ihre Geschichte. Was seither geschehen ist und welche Folgen eine zweite Infektion mit dem Virus hatte. Ein Gespräch über das Leben mit Long-Covid.

Als im Januar für Anna Blum (Name von der Redaktion geändert) der von ihr lang ersehnte Aufenthalt in der Median-Klinik in Heiligendamm an der Ostsee beginnt, gibt es dort lange