Dass wir mit den Knochen denken, erzählt Miriam Markl, die ortsspezifische Performances macht und schon im Berliner KitKat Club gastierte – demnächst im Felina-Theater.

Frau Markl, erinnern Sie sich an den Moment, in dem Ihnen klar wurde: Ich will tanzen?

Ursprünglich habe ich Schneiderin gelernt, war Kostümassistentin am Gärtnerplatztheater in München. Zurück nach Nürnberg, wo ich herkomme, zog ich in eine WG. Als mein Mitbewohner starb, wurde mir bewusst, dass das Leben endlich ist und man machen muss, wofür man brennt. Daraufhin begann ich Tanz zu studieren, und daraus wurde sehr schnell sehr viel mehr. Seit 2017 bin ich nun freischaffend als Tänzerin und Choreografin tätig.

Welche künstlerischen oder biografischen Erfahrungen haben Ihre Handschrift besonders geprägt?

Die Begegnung mit dem Tod hat mich bestärkt, mutige Entscheidungen zu treffen. In Heidelberg hatte ich meinen ersten Job im Tanztheater. In meinem eigenen Schaffen habe ich mich anfangs viel mit Identität und Sexualität auseinandergesetzt. In den letzten Jahren erlebe ich in meinem Tanz einen Wandel ins Formale, in die Abstraktion, hin zu Klarheit, Minimalismus. Oft frage ich mich, was passiert, wenn ich noch mehr wegnehme.

Gab es prägende Lehrer(innen), Kompanien oder ästhetische Vorbilder – oder auch bewusste Gegenbilder?

Mit jedem Projekt, jeder Kollaboration eröffnen sich mir neue Welten. Während meiner Ausbildungszeit haben mich die Release-Technik geprägt, aber auch Oskar Schlemmer und die Bauhaus-Tänze.

Ihre Arbeiten wirken oft körperlich präzise und zugleich emotional offen – wie würden Sie selbst Ihre choreografische Sprache beschreiben?

Formalität und Wiederholungen interessieren mich gerade sehr, das Figurative im Körper, das Herangehen an Bewegung mit einem bildhauerischen Blick – bei dem es gilt, Ungreifbares zu formen und Überflüssiges wegzulassen. Ich bin dem Unterschied zwischen ortsspezifischer Praxis und Bewegungspraxis auf der Spur. Wie kann man den Körper nutzen, um das Umfeld, die Umgebung in den Vordergrund zu stellen.

Beginnt ein neues Stück bei Ihnen eher mit einer Bewegung, einem Bild, einem Thema oder einem inneren Zustand?

Oft – wie in meinen Berliner Stücken – beginne ich mit einem Bewegungsprinzip wie Bouncing, Sliding, Rotation. Oder mit einem Ort, der mich inspiriert. In den Solo-Performances meiner „Dynamic Map“-Reihe in der Heiliggeistkirche Heidelberg geht es darum, einen Ort durch Bewegung zu kartographieren.

Welche Rolle spielen Stille, Reduktion oder Wiederholung in Ihrer Arbeit?

…eine große Rolle! Unsere Welt ist so reizüberflutet – da brauchen wir gerade das.

Sie treten am 6. und 9. Mai im Rahmen der diesjährigen Reihe „Free Dance over Female Tunes“ im Felina auf. Was war der Ausgangsimpuls für das Stück, das Sie dort zeigen?

Zu meiner aktuellen Solo-Produktion möchte ich noch nicht viel sagen. Nur so viel: Ich habe mich unter anderem von Musik der US-Künstlerin Holly Herndon inspirieren lassen. Es geht um die Frage nach meiner Rolle auf der Erde, was treibt mich um, was kann ich tun. Etwa wie David Bowie, der sagte „What is my relationship with the universe“.

Gibt es ein zentrales Bild oder eine zentrale Szene, die den Kern der Arbeit besonders gut trifft?

In meiner ortsspezifischen Arbeit ist es das Wiederkehren, Kommen und Gehen. Ich möchte Begegnungen, Beziehungen, Blickwinkel aufzeigen in der Individualität, die uns allen innewohnt.

Was kann der Körper ausdrücken, wozu Sprache nicht mehr reicht?

Sprache, Wörter, Laute werden erlernt. Bewegungen, Körper sind viel unmittelbarer. Beim Wahrnehmen von Bewegung entsteht kinästhetische Empathie, ein Verstehen auf körperlicher, somatischer Ebene: Wir denken auch mit unseren Knochen, Muskeln, unserer Haut, den Organen.

Hat sich Ihr Blick auf Körperbilder, Verletzlichkeit oder Stärke in den letzten Jahren verändert?

Wir haben uns selbst auf diese Welt gebracht und mit dem ersten Atemzug Ja gesagt. Mein Körper ist mein Lehrer, die größte lehrende Person. Ich gehe mehr und mehr in die Verehrung von Körpern. Das Körperwissen in uns allen ist unglaublich.

Was wünschen Sie sich, dass das Publikum nach der Vorstellung mitnimmt?

Die Menschen sollen nicht nur zuschauen, sondern mit mir fühlen, inspiriert werden. Ich möchte nicht belehren, nicht unterhalten, sondern meine Echtzeiterfahrung auf der Bühne mit den Menschen teilen.

Termine

Zur Musik von Komponistinnen präsentiert die Freie Szene der Region in „Free Dance over Female Tunes“ 25 Premieren am Mannheimer Felina-Theater, Holzbauerstraße 6-8, Karten für 15 und 10 Euro.

Erster Abend „Stardust Cloud“ am Sa, 18. April, 18 Uhr, und Do, 23. April, 19 Uhr, mit Choreographien von Zoulfia Choniiazova, Amelia Eisen, Paloma Galiana Moscardo, Michel Ateba, David Kwiek, Seung Hwan Lee und Richard Oberscheven.

Zweiter Abend „Mercury Bells“ am Di, 28. April, 19 Uhr und Fr, 1. Mai, 18 Uhr, mit Choreographien von Veronika Kornova, Christina Liakopoloy, Erin Phillips, Sarah Wünsch, Cedric Bauer, Leo Cheng, Giovanni De Buono, Alex Huyn & Vladimir Staicu sowie Richard Oberscheven.