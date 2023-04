Autofahrer aufgepasst: Auf der B9 wird zwischen dem Rheingönheimer Kreuz und dem Dreieck Ludwigshafen die Fahrbahn erneuert. Die Gesamtkosten für den rund 4,4 Kilometer langen Abschnitt betragen rund 2,5 Millionen Euro. Wie der Landesbetrieb Mobilität weiter mitteilt, beginnen die mehrwöchigen Sanierungsarbeiten am Dienstag, 11. April. Der Verkehr wird jeweils auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt. Im ersten Abschnitt erfolgt die Sanierung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Rheingönheimer Kreuz bis über die Anschlussstelle Mutterstadt Gewerbegebiet / Limburgerhof. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn geleitet. Es steht dann für jede Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der nördliche Anschluss Mutterstadt/ Limburgerhof ist während der ersten Bauphase gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Limburgerhof. Die Bauzeit im ersten Bauabschnitt wird je nach Witterung etwa vier Wochen in Anspruch nehmen, so der LBM. Danach wird die Fahrbahn weiter bis zum Autobahnanschluss A 65 in Richtung Neustadt erneuert. Der Verkehr wird analog zum ersten Bauabschnitt an der Baustelle vorbeigeführt. Zum Abschluss stehen noch Sanierungsarbeiten am Rheingönheimer Kreuz an. Infos zur Verkehrsführung und den Bauarbeiten unter www.verkehr.rlp.de.