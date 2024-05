Am Donnerstag, 30. Mai, feiert die Pfarrei Hl. Katharina von Siena das Fronleichnamsfest zusammen mit ihren muttersprachlichen Gemeinden in der Gartenstadt. Die kroatische Gemeinde, die nigerianische Igbo-Gemeinde, aber auch die indischen Schwestern aus dem Marienkrankenhaus gestalten die Feier mit. Die Festmesse beginnt um 10 Uhr in der Kirche St. Bonifaz. Anschließend zieht die Prozession, die der evangelische Posaunenchor Rheingönheim musikalisch begleitet, zur Kirche St. Hedwig in der Brandenburger Straße. Vor der neugebauten Kinderklinik des Marienkrankenhauses wird ein Segensaltar aufgebaut, an dem die Prozession zwischendurch Halt macht zum Gebet. Nach dem feierlichen Abschluss in St. Hedwig lädt die Pfarrei zu einem internationalen Fest mit Essen und Trinken um die Kirche ein.