Joannis Chorosis, der Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration, fordert eine mehrsprachige Internetpräsenz der städtischen Homepage. Es sei ein großes Versäumnis, dass die städtische Internetseite www.ludwigshafen.de immer noch keine mehrsprachige Internetpräsenz habe, beklagt der CDU-Politiker und Stadtrat, der zuletzt auch per Videobotschaft einen Corona-Appell in 18 Sprachen initiiert hatte. Insofern könne die Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Fraktion Grüne und Piraten in der Stadtratssitzung vom 25. Mai so nicht stehen bleiben.

Menschen aus 150 Nationen

In Ludwigshafen lebten und arbeiteten Menschen aus mehr als 150 Nationen. „Diese Tatsache zeigt die Notwendigkeit, die Homepage mehrsprachig auszustatten. Damit kann denen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, der Zugang zu wichtigen Informationen ermöglicht werden“, so Chorosis. „Das gilt auch für Bürger, die aus beruflichen Gründen vielleicht nur vorübergehend nach Ludwigshafen kommen. Hier bietet sich zumindest die Berufssprache Englisch an.

Chorosis: Beschluss von 2014 umsetzen

Die von der Verwaltung präsentierte Seite welcome-to-lu.de sei ein zielgruppenspezifisches mehrsprachiges Internetangebot, das in erster Linie für Flüchtlinge und Asylsuchende in Ludwigshafen gedacht sei. Daher wäre es dringend erforderlich, dass der Beschluss des Stadtrats vom September 2014 baldmöglichst umgesetzt werde. Die Empfehlung war damals, zentrale Inhalte der Homepage mehrsprachig zu übersetzen. „Die damalige Handlungsempfehlung muss aber für eine umfängliche Integration ausgebaut werden. Ziel muss sein, dass die Internetseite eine Orientierung in mehreren Sprachen geben kann“, bilanziert der Oppauer.