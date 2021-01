Die Kooperation der Stadt Ludwigshafen mit dem Mehrgenerationenhaus im Hemshof in Trägerschaft des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche Pfalz soll fortgesetzt werden. Dafür hat sich der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag ausgesprochen. Um Geld geht es dabei auch.

In Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus will die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben weiterhin dafür sorgen, dass die Entwicklungschancen und fairen Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger gestärkt werden. Außerdem sollen der demografische Wandel und die Entwicklung des Sozialraums im Hemshof bei der Partnerschaft eine Rolle spielen. Zudem ist das Mehrgenerationenhaus seit seinem Bestehen ein engagierter Partner der öffentlichen Jugendhilfe in der Stadt.

Förderantrag gestellt

Das Mehrgenerationenhaus hat im Rahmen des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus „Miteinander-Füreinander“ des Bundesfamilienministeriums einen weiteren Förderantrag für den Zeitraum bis Ende 2028 gestellt. Entsprechend der dortigen Förderrichtlinie kann die Förderung bis zu 40.000 Euro jährlich betragen. Die Kofinanzierung durch die Stadt Ludwigshafen mit jährlich 24.020 Euro wurde bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Damit ist eine Voraussetzung für die Förderung eines Mehrgenerationenhauses im Bundesprogramm erfüllt.