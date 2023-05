Vom 14. bis 28. Mai finden die bundesweiten Aktionstage des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus „Miteinander – Füreinander“ statt. Zum fünften Mal laden Mehrgenerationenhäuser in ganz Deutschland dazu ein, ihre Angebote für alle Generationen kennenzulernen. Auch Ludwigshafen mischt mit.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) wird die Aktionswochen am 14. Mai eröffnen. Unter dem Motto „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ zeigen die Mehrgenerationenhäuser, wie gesellschaftliches Miteinander gelebt und Einsamkeit begegnet werden kann – in der Kommune, Gemeinde oder Nachbarschaft. Das Mehrgenerationenhaus (MGH) der Diakonie Ludwigshafen ist mit dabei und beteiligt sich mit etlichen Angeboten.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist der Tag der Nachbarn Teil der Aktionstage und findet in diesem Jahr am 26. Mai statt. In diesen Tagen zeigen digitale und hybride Formate sowie bundesweite Vor-Ort-Aktionen, wie ein nachbarschaftliches und gesellschaftliches Miteinander dazu beiträgt, eine Gemeinschaft zu stärken und dem Thema Einsamkeit erfolgreich zu begegnen.

Das Programm

Das MGH der Diakonie Ludwigshafen bietet dabei folgendes Programm:

15. Mai, 9 bis 16 Uhr, Begegnungscafé, Falkenstraße 19, Tag der Familie interaktives Begegnungscafé; 9 Uhr, der Sonderschwerpunkt „Alpha“ stellt sich vor mit einem Mitmachprogramm; 11 Uhr, Begegnungscafé für Schwangere mit Mitarbeiterinnen aus der Schwangerenberatung; 14 Uhr, Mythos „Schulden“, Caro Berndt aus der Schuldnerberatung im Haus der Diakonie Ludwigshafen gestaltet ein interaktives Angebot zum Thema Schulden und klärt auf.

16. Mai, 16 Uhr, Kunstausstellung, Falkenstraße 19, Vernissage, Die Künstlerin Asiye Coktasar stellt ihre Werke vor.

17. Mai, Thementag Ehrenamt, Falkenstraße 19, 10 bis 13 Uhr, Offener Treff mit Austausch zum Thema Ehrenamt; 15 bis 17 Uhr, Info-Abend zu „Ehrenamt im MGH. Wie kann ich mitmachen, wo werde ich gebraucht?“, Melanie Münzenberger informiert über die Möglichkeiten eines Ehrenamts im MGH.

22. Mai, 9 bis 11 Uhr, Zielcafé, Falkenstraße 19, Der Sonderschwerpunkt „Alpha“ und „SaLuMa“ stellen sich vor mit einem Mitmachprogramm.

24. Mai, 10 Uhr, Workshop „Glück“, Diplom-Pädagogin Stefanie Fischer gibt Impulse für einen glücklichen Start in den Sommer. Um Anmeldung wird gebeten.

26. Mai, Beschwingt ins Wochenende, 10 bis 13 Uhr, Offener Treff mit Frühstück und Live Musik; ab 16 Uhr Karaoke-Abend im MGH. Jeder darf, keiner muss. Es gibt Getränke und Snacks.

Das MGH der Diakonie Ludwigshafen wird seit 2009 als eines von rund 530 Häusern im Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus „Miteinander – Füreinander“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Mehrgenerationenhäuser sind Begegnungsorte, die sich für ein Miteinander der Generationen und damit für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. In enger Abstimmung mit ihren Kommunen und weiteren Partnern entwickeln sie Angebote, die auf die Bedarfe der Menschen abgestimmt sind. Damit tragen die Häuser zu einem attraktiven Wohn- und Lebensumfeld bei und leisten einen wichtigen Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Im Netz

Weitere Informationen zum Programm unter www.mehrgenerationenhaeuser.de.

Anmeldung

Melanie Münzenberger, Telefon 0621 520440, E-Mail: mghlu@diakonie-pfalz.de