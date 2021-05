Unter dem Motto „Zeit für Miteinander“ laden bundesweit vom 28. Mai bis 13. Juni die Mehrgenerationenhäuser dazu ein, ihr Angebot kennenzulernen. Auch das Ludwigshafener Mehrgenerationenhaus ist während des zweiwöchigen Aktionszeitraums mit dabei.

Zum Auftakt am „Tag der Nachbarn“, sind am Freitag, 28. Mai, von 10 bis 13 Uhr, Ludwigshafener Bürger zu einem Spaziergang in die Falkenstraße (Friesenheim) eingeladen. „Wir schenken jedem, der vorbeikommt eine Blume, ein nettes Gespräch und ein freundliches Lächeln“, sagt Stephanie Harder, Projektleiterin des Mehrgenerationenhauses Ludwigshafen, das sich in Trägerschaft des Diakonischen Werks Pfalz befindet.

Während der Aktionstage sollen digitale und hybride Formate sowie Vor-Ort-Aktionen unter freiem Himmel aufzeigen, wie gesellschaftliches Miteinander auch und gerade in Coronazeiten gelingen kann. „Die Aktionstage sind wichtig, um Kontakte aufrecht zu erhalten, neue zu knüpfen und ein Miteinander zu erleben. Dies ist in dieser Pandemie Zeit besonders von Bedeutung,“ so Harder weiter. Den digitalen Startschuss für die Aktionstage der Mehrgenerationenhäuser gibt am 28. Mai Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.mehrgenerationenhaeuser.de/aktionstage2021. Kontakt und Anmeldung bei Melanie Münzenberger unter Telefon 0621/ 5204411 oder 0176/ 11664209 sowie per E-Mail an mghlu@diakonie-pfalz.de.