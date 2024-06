Ein Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Neckarstadt-West ist nach dem Brand in einer Dachgeschosswohnung am Donnerstagmorgen unbewohnbar. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist die Ursache für das Feuer noch nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist mindestens eine Person verletzt worden. Wie schwer, ist nicht bekannt.