[Aktualisiert 19.25 Uhr] Im Mannheimer Stadtteil Käfertal ist am späten Donnerstagnachmittag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort und bekämpft die Flammen, die aus einem Dachstuhl in der Neustadter Straße schlagen. Nach Angaben der Wehr steht eine Dachgeschosswohnung in Flammen. Ersten Meldungen zufolge soll es zwei Verletzte geben. Rettungsdienst und Notarzt sind vor Ort. Aktuell sind zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Das stark beschädigte Dach und die Decken drohen nach Feuerwehrangaben einzustürzen. Die Wehrleute haben deshalb das Gebäude verlassen und können nur noch von außen mit drei Drehleitern löschen. Der Einsatz soll sich noch länger hinziehen.