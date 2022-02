Polizei und Feuerwehr sind aktuell in Mannheim wegen eines Brands im Einsatz, der laut Polizei von einem Mehrfamilienhaus in T6 ausgeht. Der Friedrichsring ist deshalb derzeit in beide Richtungen gesperrt. Es kann laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Wir berichten weiter.