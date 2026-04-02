Unbekannte haben am Mittwochnachmittag in der Käfertaler Straße in Mannheim-Wohlgelegen eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen und Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Laut Polizei verschafften sich die Täter zwischen 15.50 Uhr und 16.10 Uhr durch Manipulation des Türschlosses Zutritt und durchsuchten die Räume. Sie entwendeten Goldschmuck und rund 4800 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt.

Am gleichen Abend brachen Unbekannte in eine Wohngemeinschaft im Quadrat R 7 in der Innenstadt ein. Zwischen 18.10 Uhr und 18.45 Uhr suchten die Täter nach Wertgegenständen und flüchteten mit 160 Euro Bargeld. Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich zwischen 19 Uhr und 20.20 Uhr im Quadrat S 5, scheiterte jedoch. Zwei Frauen wurden im Treppenhaus beobachtet, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Tür auf 1000 Euro und ermittelt, ob die Taten zusammenhängen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0621 174-4444 entgegen.