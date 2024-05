Die Polizei hat Ermittlungen zu zwei Unfällen am Freitag in der Bruchwiesenstraße (West/Mundenheim) aufgenommen. Gegen 11.30 Uhr kollidierte ein 73-jähriger Autofahrer bei der Ausfahrt von einem Grundstück eines Autohauses mit dem Wagen eines 69-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der Senior und seine Beifahrerin verletzt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Sachschaden: 13.000 Euro. Die Bruchwiesenstraße war zeitweise gesperrt. Gegen 13 Uhr stieß ein Radfahrer (38), der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, an der Kreuzung zur Maudacher Straße mit dem Auto einer 33-Jährigen zusammen. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden: 1500 Euro.