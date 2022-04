Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Unfallfluchten im Ludwigshafener Stadtgebiet, bei denen ein Schaden von einigen Tausend Euro entstanden ist. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde ein grauer VW-Polo in der Kurfürstenstraße (Süd) an der Fahrerseite beschädigt (Schaden zirka 1000 Euro). Die Polizei sicherte Lacksplitter und geht davon aus, dass der Unfallfahrer mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war. Am Sonntagnachmittag wurde außerdem in der Gartenstadt ein Renault Captur beschädigt, der in der Niederfeldstraße geparkt war (Schaden etwa 2000 Euro). Hinweise an die Polizei zu beiden Fällen unter Telefon 0621 963-2122. Aufgeklärt ist ein Unfall, der sich am Sonntagvormittag in der Kapellengasse (Oggersheim) ereignete. Eine 61-Jährige beschädigte beim Rangieren mit ihrem Wagen die Heckstoßstange eines Mercedes Benz (Schaden rund 600 Euro). Sie hinterließ einen Zettel mit ihren Kontaktdaten. Nachdem sich niemand meldete, informierte sie selbst die Polizei. Die Beamten informierten die Frau, dass ein Zettel nicht ausreiche. Jeder Unfall müsse gleich gemeldet werden.