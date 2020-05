Zwei Männer und eine Frau sind nach Polizeiangaben am Dienstagmorgen bei drei Unfällen in der Ludwigshafener Innenstadt und in Mundenheim verletzt worden. Bei einem Unfall entstand erheblicher Sachschaden.

In der Kreuzung kracht’s

Auf der Kaiser-Wilhelm- in Richtung Heinigstraße (Mitte) waren gegen 9.45 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem Roller und ein 22-jähriger Autofahrer hintereinander unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollten beide nach rechts auf die Heinigstraße abbiegen. Nachdem der 51-Jährige den Roller verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste, fuhr ihm der 22-Jährige hinten auf. Daraufhin stürzte der 51-Jährige und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von Sattelzug gerammt

Ins Krankenhaus eingeliefert wurde auch eine 54-jährige Autofahrerin, die um 10.25 Uhr von einem Laster gerammt wurde. Der 32-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine und die 54-Jährige fuhren nebeneinander auf der B 44 in Richtung Innenstadt. Als der 32-Jährige die Spur wechseln wollte, übersah er den Wagen der 54-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Das Auto drehte sich dabei um 360 Grad. Die Frau wurde dabei verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Pkw und Radfahrer kollidieren

In Mundenheim fuhr ein 23-Jähriger gegen 9.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Fußgängerweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung der Rheingönheimer- in Richtung Saarlandstraße. Zeitgleich fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf der Fürsten- gen Rheingönheimer Straße. Als beide den Einmündungsbereich passierten, kam es zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Da sein Rad nicht mehr fahrtüchtig war, brachte ihn der 33-Jährige nach Hause.