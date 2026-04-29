Kupferkabel und elektronische Bauteile haben Unbekannte in der Zeit von Freitag, 13.30 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, im Stadtteil Mitte aus einer Trafostation in der Heinigstraße gestohlen. Laut Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu der Anlage in der Nähe der Pasadenaallee. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Trafostation etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.