Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte laut Polizei am Wochenende aus einer Wohnung in der Wredestraße (Mitte) gestohlen. Diese befindet sich in einem Mehrfamilienhaus nahe der Heinigstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.