Mehrere Tausend Euro hat ein Unbekannter laut Polizei am Montagnachmittag aus einem Fahrzeug in der Bismarckstraße (Innenstadt) erbeutet. Zwischen 15 und 16.15 Uhr vergaß ein 44-Jähriger, seinen Mercedes Sprinter abzuschließen, so dass der Täter den Wagen ungehindert durchwühlen und das Geld an sich nehmen konnte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.