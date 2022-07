In Ludwigshafen ist es am Donnerstag zu Problemen bei der Stromversorgung gekommen. Nach Angaben der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) waren am Vormittag Oggersheim, Ruchheim und das Gewerbegebiet Westlich der B9 betroffen. Der Strom sei um 11.18 Uhr ausgefallen, gegen 12.10 Uhr seien alle Kunden wieder versorgt worden. Grund für die Störung sei ein Kabelfehler gewesen. Am Mittag kam es auch in der Stadtmitte zu einem Stromausfall. Störungsbeginn war um 12.47 Uhr im Bereich der Pasadenaallee. TWL-Mitarbeiter waren vor Ort, um die Störung schließlich gegen 14 Uhr zu beheben. Zur Störungsursache konnte der Energieversorger noch keine Angaben machen. Vermutlich habe es sich ebenfalls um einen Kabelfehler gehandelt, meinte eine TWL-Sprecherin. Zu solchen Störungen komme es, wenn im Erdreich verlegte Stromkabel beschädigt werden, etwa bei Bewegungen des Bodens durch Erschütterungen oder Hitzeeinwirkung.