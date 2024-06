Auf einen 33-jährigen E-Scooter-Fahrer kommen laut Polizei strafrechtliche Konsequenzen zu: Am Samstag gegen 8 Uhr befuhr der Ludwigshafener in der Innenstadt mit seinem Roller die Otto-Stabel-Straße in Fahrtrichtung Wredestraße. An der Kreuzung überquerte der Beschuldigte eine Ampel, die Rotlicht zeigte.

Der Mann wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der E-Scooter wegen eines zurückliegenden Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Ein gültiger Versicherungsschutz bestand nicht. Auch das auf dem E-Scooter befindliche, jedoch rechtswidrig angebrachte Kennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2023 war aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten. Ferner wird gegen ihn wegen Diebstahls und wegen des Rotlichtverstoßes ermittelt.