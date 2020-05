Ein 29-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist am Montag in Untersuchungshaft gekommen, nachdem er am Sonntag in Ludwigshafen mehrere Straftaten begangen hatte. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Zunächst hatte er nachmittags versucht, in einer Tankstelle in der Dürkheimer Straße (Oggersheim) mehrere Bierdosen zu stehlen. Als ein Mitarbeiter das bemerkte, schlug der Täter nach ihm. Auch auf hinzugerufene Polizeibeamten wollte der 29-Jährige einschlagen, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Er gab an, Kokain konsumiert zu haben. Die Polizisten setzten ihn nach einer Blutprobe auf freien Fuß, wobei sie den Schlüssel seines nicht zugelassenen Autos sicherstellten.

Wegen Fluchtgefahr im Gefängnis

Mit einem Zweitschlüssel fuhr der Mann dann aber trotzdem mit dem Auto davon und flüchtete vor einer Polizeistreife. Bevor der 29-Jährige in einer Sackgasse gestellt werden konnte, fuhr er noch fast einen Fußgänger an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten zehn Gramm Kokain, zehn Gramm Amphetamin und etwa 80 Gramm Heroin. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Der Haftrichter entschied auf Untersuchungshaft, da Fluchtgefahr bestehe.