Eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Aufgefallen war der 3er-BMW den Beamten gegen 16.30 Uhr auf der B 9 in Richtung Speyer. Bei einer Kontrolle am Ortseingang von Oggersheim stellte die Streife bauliche Veränderungen sowie nicht eingetragene Felgen an dem Fahrzeug fest, weshalb die Betriebserlaubnis sofort erlosch. Dem 25-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war bereits im Jahr 2016 die Fahrerlaubnis entzogen worden. Sein Führerschein war zur Fahndung ausgeschrieben und wurde vor Ort sichergestellt. Gegen ihn wie auch gegen die Mutter als Halterin des BMW wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Anzeige auch gegen den Abholer

Doch damit nicht genug: Der Führerschein des von dem 25-Jährigen einbestellten Bekannten, der ihn und sein Fahrzeug abholen und es zur Werkstatt kutschieren sollte, war nämlich ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Wie eine Überprüfung ergab, war dem 53-jährigen Ludwigshafener wegen mehrerer zurückliegender Verkehrsverstöße bereits 2019 die Fahrerlaubnis entzogen worden. Der Aufforderung, seinen Führerschein abzugeben, kam er jedoch nie nach. Ihre Heimreise mussten beide Männer daher ohne Führerschein und ohne den BMW antreten.