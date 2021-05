Unbekannte haben laut Polizei am Mittwoch gegen 18 Uhr mehrere Stühle in Brand gesetzt, die als Müll deklariert waren. Das Feuer brach auf einer Grünfläche in der Bliesstraße (West) aus. Durch den einsetzenden Regen wurde das Feuer gelöscht. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.