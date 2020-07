In Ludwigshafener Stadtteil Hemshof sind am Sonntagabend bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten vier Menschen durch Stiche schwer verletzt worden. Bei einer der vier Personen bestehe Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Alarmiert wurde die Polizei um kurz nach 21.20 Uhr zu der Auseinandersetzung in der Limburgstraße. Die Hintergründe der Schlägerei seien noch unklar. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot zur Klärung des Sachverhalts vor Ort. Wir berichten am Montag nach.