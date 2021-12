Mehrere Ludwigshafener haben am Dienstag sogenannte Schockanrufe erhalten. Laut Polizei ist etwa eine 67-Jährige von einer unbekannten Frau angerufen worden, die erklärte, dass sich der Sohn der 67-Jährigen auf der Intensivstation der Stadtklinik Frankenthal befinden würde und sie sofort kommen solle. Die Seniorin rief daraufhin sofort ihre Tochter an, die allerdings in Erfahrung bringen konnte, dass sich weder der Sohn der 67-Jährigen noch andere Familienmitglieder in der Stadtklinik befanden. Den Beamten zufolge ergab eine Rücksprache der Tochter bei der Stadtklinik Frankenthal, dass es bereits mehrere solcher Schockanrufe gegeben hatte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Anrufen dieser Art, bei denen keine Forderungen gestellt werden, davon auszugehen ist, dass die schockierten Angerufenen aus der Wohnung oder dem Haus gelockt werden sollen, damit die Täter in die Wohnung einbrechen können.