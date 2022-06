Mehrere Rollen Starkstromkabel haben Unbekannte laut Polizei am Wochenende in Oggersheim gestohlen. Mitarbeiter einer Firma im Hedwig-Laudien-Ring bemerkten den Verlust am Montag. Gelagert wurden die Kabel auf dem Firmengelände. Hinweise an die Polizeiwache Telefon 0621 963-2403.