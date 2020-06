Weil er mehrere Taschendiebstähle begangen und insgesamt rund 1600 Euro erbeutet hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen einen 56-Jährigen erlassen. Seit Februar 2020 soll der Mann in mindestens drei Fällen die Geldbörsen von Rentnern im Alter von 71 bis 73 Jahren gestohlen haben. Die Taten ereigneten sich laut Polizei in der Mannheimer Innenstadt. In mindestens zwei Fällen hob der 56-Jährige mit erbeuteten EC-Karten bis zu 900 Euro ab.