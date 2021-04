Die Stadt appelliert an alle Hundehalter, ihre Vierbeiner zum Schutz der Wildtiere auch auf Feldwegen anleinen. Hintergrund: Ein Dutzend Rehe seien von Hunden schwer verletzt oder zu Tode gehetzt worden.

Nach Angaben der Verwaltung sind seit dem vergangenen Frühjahr in Rheingönheim und Maudach mindestens sieben Rehe durch wildernde, nicht angeleinte Hunde zu Tode gehetzt oder gebissen worden. Die Wildtiere überleben in den allermeisten Fällen die Angriffe nicht. Teils seien sie so schwer verletzt gewesen, dass sie nach stundenlangen Qualen erlöst werden mussten. Im gleichen Zeitraum hätten neun weitere Rehe Verkehrsunfälle verursacht, hauptsächlich auf der Kreisstraße 7 bei Rheingönheim im Bereich des Kiefschen Weihers. Auch hier sei das Wild durch freilaufende Hunde gehetzt worden und mit Kraftfahrzeugen kollidiert. Die Tiere seien verendet, Verkehrsteilnehmer massiv gefährdet worden.

Das Aufstöbern von Nestern und Jungtieren in der Brut- und Setzzeit durch Hunde sei ein weiteres Problem. Auch wenn die Nester nicht sofort komplett zerstört werden, werde der Nachwuchs von den Elterntieren meist trotzdem verlassen und verhungere elend. Für Hundebesitzer gelte: Stöbert ein Hund Wild nach, hetzt oder reißt er die Tiere, so liegt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Landesjagdgesetz vor. Im Einzelfall kann es sich um eine Straftat handeln. Werden Wildtiere verletzt oder gar getötet, ergibt sich außerdem eine Schadenersatzpflicht gegenüber dem Jagdpächter. Kommt es zu einem Verkehrsunfall kann es wesentlich teurer werden.

Appell an Hundehalter

Schäden durch freilaufende Hunde, wie Löcher in Folien oder Hundekot auf Weiden und Mähwiesen, gelten außerdem als Sachbeschädigungen, so die Stadt. Deswegen appelliert der Bereich Umwelt eindringlich, die Hunde anzuleinen. Äcker, Wiesen und Weiden zur Pferdehaltung dürften zudem nicht betreten werden, da die Flächen für Futter- und Nahrungszwecke dienen. In allen bewohnten Gebieten, auf städtischen Grünflächen und auch in den begrünten Randgebieten der Ortsteile wie zum Beispiel im Maudacher Bruch oder auf der Parkinsel herrsche Leinenpflicht. Ausgenommen davon sind lediglich ausgewiesene Hundeauslaufflächen in den Stadtteilen. Auch die Hinterlassenschaften der Hunde müssten von den Haltern aufgenommen und in Abfallbehältern entsorgt werden.