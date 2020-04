Erneut hat die Polizei einen Brand an den Altkleidercontainern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Edigheimer Straße in Oppau gemeldet. Am Dienstagmorgen um 3.05 Uhr hatte eine Zeugin bei der Polizei angerufen und von einem Brand im Bereich des DRK-Zentrums gesprochen. Vor Ort fanden die Polizisten mehrere gefüllte Altkleidersäcke vor, die in Flammen standen. Die Säcke lagen neben den Containern. Bereits Anfang Februar und Ende März hatten die Altkleidercontainer an derselben Stelle gebrannt. Zeugenhinweise an Telefon 0621/963-2222.

Mülltonnen brennen in Mundenheim

Außerdem meldet die Polizei für dieselbe Nacht brennende Mülltonnen in der Kropsburgstraße (Mundenheim). Gegen 1.55 Uhr wurde sie alarmiert. Zwei brennende Tonnen wurden von der Berufsfeuerwehr gelöscht. Gegen 4.20 Uhr am Dienstagmorgen wurde der Polizei erneut gemeldet, dass eine Mülltonne brennen würde, diesmal in der Flurstraße (Mundenheim). Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass es sich dieses Mal um einen Container aus Metall handelte. Zeugenhinweise zu diesem Fall an Telefon 0621/963-2122.