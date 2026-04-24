Mehrere Mülltonnen haben in Mannheim in der Nacht auf Freitag gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurden Feuerwehr und Polizei gegen 2.50 Uhr in die Straße Am Sonnengarten gerufen. Durch den Brand entstanden auch Beschädigungen an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses, auf das Gebäude griff das Feuer jedoch nicht über. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Gesamtschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0621 33010 entgegengenommen.