Gleich mehrere brennende Mülleimer hat die Polizei aus der Nacht auf Freitag in Friesenheim gemeldet. Um 1.30 Uhr brannte im Alwin-Mittasch-Park ein Mülleimer an der Seite zur Leuschnerstraße hin. Auch in einem Grünabfallcontainer in der Nähe rauchte laut Polizei der Inhalt. Die Feuerwehr löschte beide Behälter. Der Schaden liegt bei 150 Euro. Um 3.30 Uhr wurden den Beamten weitere brennende Mülltonnen an der Friedenskirche in der Schopenhauerstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte die brennenden Tonnen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Weil alle Brände nah beieinander liegen, könnten es laut Polizei einen Zusammenhang geben. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.