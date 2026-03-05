Bei einer Schlägerei am Dienstagnachmittag in Mannheim ist ein 45-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schlugen mehrere Männer gegen 16 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in der Nähe eines Taxistandes auf den 45-Jährigen ein. Die Täter flüchteten, bevor die von Zeugen alarmierten Polizeibeamten eintrafen. Bei der Fahndung nahmen die Einsatzkräfte drei Tatverdächtige im Alter zwischen 28 und 51 Jahren fest. Der Grund für den Streit ist laut Bericht noch unklar. Da Hinweise vorliegen, dass mehr Angreifer als die drei festgenommenen Männer beteiligt waren, sucht die Polizei in der Mannheimer Oststadt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 0621 1743310 entgegengenommen.