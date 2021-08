Das italienische Lokal „Casa di Laul“ am Ludwigsplatz (Mitte) ist ins Visier von Eisdieben geraten. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Eiswagen aufgebrochen und daraus mehrere Kilo Speiseeis gestohlen. Laut Inhaber Vlado Dmitriew ist es der zweite Einbruchdiebstahl innerhalb von zwei Wochen. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei mehreren Hundert Euro. Der aus Italien stammende Eiswagen steht an der Seite des Lokals und ist für den Außer-Haus-Verkauf gedacht. Die Diebe haben den Wagen aufgebrochen und dann Boxen mit Speiseeis gestohlen. „Besonders die Sorte Tiramisu scheint ihnen zu schmecken, die wurde bei beiden Einbrüchen gestohlen. Das waren 4,5 Kilo Eis, das kann doch keiner essen oder zu Hause aufbewahren“, sagt Dmitriew, der gefrustet ist. Er will künftig den Eisstand über Nacht im Lokal einschließen. Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl, Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.