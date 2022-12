Bei einer Durchsuchung unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, der Steuerfahndung und der Polizei sowie gleichzeitiger Kontrollmaßnahmen des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) sind am Donnerstag, 24. November, sechs illegale Geldgewinnspielgeräte sichergestellt geworden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Automaten befanden sich demzufolge in drei Gaststätten in Ludwigshafen, deren Gasträume schon am 8. November vom KVD kontrolliert worden seien. Dabei habe sich unter anderem der Verdacht des illegalen Glücksspiels sowie der Steuerhinterziehung ergeben, was wiederum Ermittlungen von Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft nach sich gezogen habe. In den Gaststätten seien zudem Beschäftigte registriert worden, die dort ohne Arbeitsvertrag und ohne eine erforderliche Automatenschulung tätig waren. Bereits am Mittwoch, 16. November, sind laut Stadt vier illegale Geldspielgeräte aus einer der Gaststätten gesichert worden.