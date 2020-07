Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in den Lagerraum einer Waschanlage in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) eingebrochen. Aus den Räumen wurden Geldkassetten mit mehreren Hundert Euro Inhalt entwendet. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.