Ein Unbekannter hat am Freitagnacht in Mundenheim mehrere geparkte Autos beschädigt. Laut Polizei wurde der Mann von Anwohnern beobachtet, wie er gegen 22.25 Uhr in der Georg-Herwegh-Straße sein Fahrrad mutwillig gegen mindestens zwei Autos warf und sich anschließend in Richtung Stifterstraße entfernte. Eine Polizeistreife konnte den Randalierer nicht ausfindig machen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können sowie weitere Geschädigte. Kontakt: Telefon 0621/963-2122.