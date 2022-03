Unbekannte haben laut Polizei zwischen 6. und 7. März mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage in der Kallstadter Straße in der Gartenstadt aufgebrochen. Sie hebelten die Türen auf und erbeuteten überwiegend Solarbatterien. Zudem stahlen sie Kaffeemaschinen, Akkuschrauber, Kabeltrommeln, Winkelschleifer, Geschirr und Getränke. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.