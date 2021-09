Am Sonntagnachmittag hat in einer Wohnung in der Friesenheimer Teichgasse gegen 13.40 Uhr ein Sofa gebrannt. Laut Polizeibericht gelang es den Anwohnern, das Feuer zu löschen, die Feuerwehr musste allerdings Nachlöscharbeiten durchführen sowie umfangreich lüften. Fünf Personen, darunter ein Kind, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 21 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei. Kurz darauf wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung in die Waltraudenstraße nach West gerufen. Der Brand wurde gelöscht, eine weitere Verrauchung des Treppenhauses konnte durch einen Rauchschutzvorhang verhindert werden. Bei diesem Brand wurden keine Personen verletzt. Noch während der Abschlussarbeiten in der Teichgasse und Waltraudenstraße ist die Wehr dann gegen 14.35 Uhr in die Comeniusstraße nach Oggersheim gerufen worden. Dort wurde Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einer der Wohnungen eine defekte Gastherme brennbare Gase freisetzte. In Zusammenarbeit mit den Technischen Werken wurde das Gerät von der Feuerwehr außer Betrieb genommen, die umliegenden Wohnungen waren laut Polizeibericht vorsorglich geräumt worden.