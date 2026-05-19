Mehrfach haben Unbekannte in Ludwigshafen Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen. Darüber informiert die Polizei.

In Ruchheim schlugen Täter zwischen Mittwoch, 13. Mai, 16.30 Uhr, und Montag, 18. Mai, 6 Uhr, die Heckscheibe eines Toyota Proace in der Römerstraße an der Ecke Gänsweidestraße ein. Aus dem Fahrzeug wurden Werkzeuge gestohlen.

In Rheingönheim brachen Unbekannte zwischen Mittwoch, 13. Mai, 18 Uhr, und Montag, 18. Mai, 9.30 Uhr, einen silberfarbenen Transporter in der Kornackerstraße auf. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 6000 Euro.

Ein weiterer Fall ereignete sich ebenfalls in Rheingönheim. Dort brachen Täter zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, eine Werkzeugbox auf der Ladefläche eines Lastwagens in der Friedensstraße auf. Gestohlen wurden mehrere Elektrowerkzeuge. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 2000 Euro.

Die Polizei rät dazu, keine wertvollen Werkzeuge oder Maschinen über Nacht in Fahrzeugen zu lagern. Fahrzeuge sollten möglichst an gut beleuchteten oder geschützten Orten abgestellt werden.

Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 sowie die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-24150 entgegen.