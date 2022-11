Unbekannte haben sich am Wochenende in der Forster Straße und dem Johannisbeerweg (beides Gartenstadt) sowie in der Ottweiler Straße (Friesenheim) gewaltsam Zutritt zu Wohnhäusern verschafft und diese nach Angaben der Polizei fast vollständig nach Wertgegenständen abgesucht. In allen Fällen geschah dies in Abwesenheit der Bewohner, wie die Beamten mitteilen. In der Forster Straße und dem Johannisbeerweg seien die Einbrüche dabei am Sonntag und tagsüber erfolgt, für die Ottweiler Straße lasse sich der Einbruch auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 23., und Sonntag, 27. November, eingrenzen. In einem weiteren Fall im Ligustergang (ebenfalls Gartenstadt) sei es Tätern in der Nacht von Samstag auf Sonntag offensichtlich nicht gelungen, in ein dortiges Wohnhaus einzudringen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.