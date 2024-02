Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich haben Einbrecher am Mittwoch zwischen 5 und 14.38 Uhr aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rottstraße in Süd gestohlen. Laut Polizei entstand zudem ein Schaden von 500 Euro an der Tür.

Einen Kompressor, einen Akkuschrauber und eine Kettensäge haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus einer Gartenlaube in der Stifterstraße (Mundenheim) gestohlen. Der Schaden liegt bei 1000 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch in einer Gartenparzelle kam es zwischen Sonntag und Dienstag. Unbekannte schnitten den Gartenzaun des Gartengrundstücks im Ostring in Oppau auf und entwendeten Werkzeug und ein Verlängerungskabel im Gesamtwert von 150 Euro.

Missglückt ist ein Einbruch in ein Verwaltungsgebäude in der Luitpoldstraße in Friesenheim zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Es entstand lediglich Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von 500 Euro.

Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122, 963-2773 oder 963-2122. E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.