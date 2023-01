Ein Unbekannter hat laut Polizei am Donnerstag gegen 12 Uhr zwei Autos in der Heinigstraße (Mitte) zerkratzt. Im Bereich des Koschatplatzes (Süd) wurden ebenfalls drei Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Tatzusammenhang besteht. Gesamtsachschaden: 7500 Euro. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.