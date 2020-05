Für die Zeit zwischen Samstag und Sonntag vermeldet die Polizei mehrere Diebstähle in Maudach. So schlugen Unbekannte die Seitenscheiben eines Nissan Qashqai sowie eines VW Golf ein, die beide in der Hugo-Rosenkranz-Straße geparkt waren. Aus beiden Pkw stahlen sie jeweils einen Geldbeutel. Die Seitenscheibe eines Volvo wurde in der Straße „Am Maudacher Schloss“ eingeschlagen. Beute in diesem Fall: eine Jacke und ein Kartenetui. Auch bei einem Mercedes, der in der Straße „Im Kurzen Winkel“ in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt eines Anwesens abgestellt war, wurde die Seitenscheibe zertrümmert. Gestohlen wurde nichts. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0621/963-2122 zu wenden.